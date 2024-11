Accusarono Donald Trump di violazione del copyright per Seven Nation Army | i White Stripes ritirano la causa contro il tycoon

Leggi su Open.online

hanno ritirato laperdelper l’uso non autorizzato di “” in un video della campagna elettorale per il neo presidente degli Stati Uniti d’America, pubblicato all’inizio di quest’anno.Quello spot di 10 secondi con “”Jack e Meg, secondo quanto riporta il Rolling Stone, hanno deciso di archiviare lail 10 novembre. E lo hanno fatto, spiega la testata, «senza pregiudizio», ovvero lasciando aperta la possibilità di intentarla di nuovo. L’azione legale partì quando Margo Martin, vicedirettrice delle comunicazioni per il Save America PAC associata apubblicò una clip dedicata al repubblicano: 10 secondi con “” da colonna sonora. «Non pensate nemmeno di usare la nostra musica, fascisti», scrisse in un post su Instagram il duo, in risposta al video, annunciando unalegale.