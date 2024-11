.com - WINDTRE e il Comune di Conca della Campania insieme per la digitalizzazione dei piccoli Borghi

, 13 novembre –e ildifirmano il protocollo relativo al progetto “Connessi”, un’iniziativa che mira ad accompagnare i Comuni nella crescita digitale grazie a formazione e tecnologie smart. L’iniziativa è studiata per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni, con attività che spaziano dalla educazione digitale per bambini e anziani fino all’uso dei Data Analytics, per supportare gli amministratori locali nelle decisioni strategiche e nella trasformazione del proprio territorio in una comunità digitale, a beneficio dei cittadini.Nell’ambito delle attività previste dal protocollo di collaborazione, il 13 e 14 novembre si terranno i primi incontri del percorso di educazione digitale “NeoConnessi”, dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie presso il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Alto Casertano di