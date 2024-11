Iltempo.it - Vannacci soddisfatto: ecco come Trump "farà gli interessi dell'Europa"

È vero, ancora non è stato “formalmente eletto”, per quello bisognerà pazientare fino al collegio elettorale del 17 dicembre. Tuttavia, l'era2.0 è già cominciata da una settimana. La macroscopica vittoria sulla candidata democratica Kamala Harris si è ripercossa anche nei sondaggi nostrani, che hanno visto un impennarsi del consenso per Giorgia Meloni e i suoi. Non può che essere'esitoe urne statunitensi anche il generale Roberto, che da Bruxelles ha fatto sapere di essere “assolutamente contentoa vittoria di Donaldnegli Stati Uniti”. Per una ragione, se vogliamo, puramente egoistica: “Ritengo che questo faccia anche gli”, ha dichiarato ai microfoni di L'Aria che Tira, trasmissione di La7 condotta da David Parenzo. E' evidente che a livello di geopolitica internazionale sarà ardua impresa replicare i disastri'amministrazione di Joe Biden, che fino al prossimo 20 gennaio – data prevista per l'Inauguration Day – siederà ancora alla Casa Bianca.