Uragano Sinner | travolge Fritz fa volare la Rai rilancia il Made in Italy | e ci fa riscoprire l’orgoglio di dirsi italiani

Jannik, fagli ascolti Rai eil brand del “in” nel mondo: un’icona nazionale che ci faa ogni vittoriadi. Il campione azzurro dà spettacolo su Rai 2 e Viale Mazzini vola negli ascolti. Il match delle Atp Finals di Torino che ha visto Jannikbattere senza storia l’avversario americano per 6-4 6-4, in onda ieri sera – martedì 12 novembre – in prima serata sulla seconda rete, ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo un media di 2 milioni e 111 mila spettatori pari al 10,1% di share. E non è sicuramente solo un fatto di ascolti.asfaltae traina gli ascolti della RaiLo straordinario successo del talento azzurro, campione sul campo e esempio di correttezza e umiltà fuori dal terreno di gioco, dimostra che l’Italia che crede negli incrollabili valori di sempre e nella tenacia nel perseguirli si ritrova in questo 23enne di Sesto Pusteria che con pacatezza e rispetto si è imposto all’attenzione internazionale riassume il meglio delin: anima, corpo e brand che a lui si affidano perre l’immagine di un Paese in aperto rilancio.