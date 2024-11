Sport in tv mercoledì 13 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,13, sarà ricca diivi. In attesa delle ultime due partite della fase a gironi di Nations League proseguono le Atp Finals di Torino. Carlos Alcaraz è chiamato al riscatto dopo la disastrosa prestazione all’esordio con Casper Ruud. Sarà subito sfida dentro-fuori con Andrey Rublev. In campo non prima delle 14.00. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (ore 18.00) contro i tedeschi Krawietz e Puetz per centrare la semifinale con una partita d’anticipo dopo aver sconfitto i veterani Bopanna/Ebden alla prima. In serata (20.30) Zverev e Ruud si affrontano per il primo posto nel girone John Newcombe. Eurolega in campo con Partizan-Barcellona (18.00) e Paris-Zalgiris (20.30). Venezia impegnata in Eurocup contro Turk Telekom (20.00) e Tortona in Champions League contro il Benfica (20.