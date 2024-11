Gaeta.it - Sergio Castellitto si dimette dal Centro Sperimentale di Cinematografia: il saluto agli studenti e al personale

ha annunciato la sua decisione dirsi dal ruolo di direttore deldi, una scelta ponderata nel tempo. In una lettera rivolta adella struttura, l'attore e regista ha chiarito le motivazioni dietro a questo passo, evidenziando la volontà di tornare a dedicarsi al suo mestiere d'origine, dopo un periodo di intensa attività formativa e gestionale.Le motivazioni della dimissioneha chiarito che le sue dimissioni non derivano da attacchi o pressioni esterne, ma rappresentano una scelta. "Non sono gli attacchi ad avermi spinto a lasciare," afferma, specificando che, sebbene le critiche abbiano provocato qualche ferita, non hanno mai generato paura in lui. Sottolinea la necessità di rientrare nel suo ambito professionale, un desiderio che ha accumulato nel corso di più di un anno di servizio.