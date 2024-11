Cultweb.it - Quali errori storici ci sono in Il gladiatore II? Gli studiosi inglesi bocciano Scott

L’atteso IlII, sequel del celebre film di Ridley, è finalmente in arrivo. Tuttavia, già dai trailer pubblicati negli scorsi mesi, il film non ha passato l’esame di storia, evidenziandoche hanno scatenato un furente dibattito tra gli esperti. Non che Mr.si interessi particolarmente di questo tipo di critiche, ma vediamoquesti anacronismi. E perché alcunili hanno definiti “Hollywood bullshit” (sciocchezze di Hollywood per essere eleganti).Uno dei primi dettagli controversigli accenti. Nel film, gli attori, tra cui Denzel Washington e Paul Mescal, parlano in inglese con accenti moderni, come il newyorkese e l’inglese standard. Questo è incoerente con l’antica Roma, dove si parlava latino e greco. Capiamo che gliavrebbero gradito un film girato in latino, ma francamente in questo caso la scelta di usare l’inglese moderno, pur se anacronistica, è quella più immediata e fruibile dal pubblico.