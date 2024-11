Ilrestodelcarlino.it - Neve in arrivo nelle Marche: dove e quando

Ancona, 13 novembre 2024 -in. Domani 14 novembre, secondo le previsioni meteo della Regione, cadranno i primi fiocchi nella zona dell'entroterra nella fascia oraria serale. "Il limite delle nevicate - si legge sul sito della Protezione civile - è in graduale calo fino a circa 1000 metri". Domani nella regione è prevista un'ondata generale di maltempo con piogge e temporali in tutte le province e un conseguente calo delle temperature. I fenomeni potranno risultare più insistenti sul settore orientale della regione. L'afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali determinerà, sulle, un peggioramento del tempo nella giornata di giovedì; a seguire, la rimonta del campo barico garantirà il ritorno a condizioni di tempo stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.