MotoGp Marquez | Senza Gresini mi sarei ritirato ho fatto la scelta giusta

Bologna, 13 novembre 2024 – Ha rischiato di chiudere la carriera alla soglia dei 31 anni. L’infortunio al braccio di Jerez 2020, le ripetute operazioni, la scarsa competitività di Honda: a un certo punto della carriera Marcsi è chiesto se fosse lui il problema o la moto. I risultati non arrivavano, l’ultima stagione in ala dorata è stata costellata di cadute e tenere la barra dritta, dopo aver dominato la, è stato difficile. Marc è passato dalle vittorie alla sabbia, la ghiaia, l’asfalto e i dubbi sulche potesse aver perso competitività sono stati legittimi, amplificati da una moto che, tuttora, va molto piano. Così, ha deciso per unaradicale per evitare di ritirarsi: andare in Ducati. L’annata inlo ha rivitalizzato, gli hariassaporare le buone sensazioni di un tempo, seppur con moto 2023, ma le sue prestazioni sono state sufficienti per farlo promuovere su una moto ufficiale nel 2025.