Thesocialpost.it - Meloni parla alla Cop29 di Baku: “L’Italia vuole rilanciare la fusione nucleare, può essere la svolta”

“Come accade per ogni altra conferenza, il nostro impegno è cruciale per determinarne il successo oppure il fallimento. Siamo consapevoli che i risultati dei nostri sforzi potrebbero non ricadere direttamente su di noi, ma questo non è l’aspetto fondamentale”. Così, Giorgiaconclude il suo interventodi, sottolineando il suo approccio di “madre che si impegna per garantire alle future generazioni, come mia figlia, un mondo migliore”.Leggi anche: Musk,e Trump: cosa c’è dietro l’intesa segreta tra affari, politica e strategia internazionaleLa presidente del Consiglio fa riferimento a William James, noto psicologo e fondatore del pragmatismo filosofico, richiamando la sua affermazione secondo cui “agisci come se tu potessi fare la differenza, perché la fai”.