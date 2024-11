Ilnapolista.it - Marotta infastidito e sorpreso da Conte, per l’Inter Antonio non ha parlato per rabbia (Gazzetta)

dadal clamore delle sue parole, teme condizionamenti (che temono condizionamenti fa un po’ sorridere ma tant’è. Ladello Sport riporta il clima che si respira nel club nerazzurro dopo domenica sera, il rigore concesso da Mariani (retrocesso in Serie B per l’errore) e soprattutto lo sfogo diche ha avuto un’eco chenon si aspettava.Scrive ladello Sport:Più che arta, ancor più che infastidita,è rimasta sorpresa dall’uscita di. Dalla modalità della stessa, dal clamore che ha suscitato, a maggior ragione per un episodio che non ha inciso sul risultato. Ma la stessa sorpresa non può esserci in assoluto.non haa caso, perché conoscemolto bene. E dietro quella frase, dietro quel riferimento del presidente nerazzurro all’«obiettivo» che può avere avuto l’allenatore del Napoli con l’uscita anti Var, c’è la paura delche la domenica appena passata incida sulla corsa scudetto.