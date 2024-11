Primacampania.it - Marigliano: nella notte colpi d’arma da fuoco contro sala giochi

– La scorsa, intorno alle due, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna, insieme a quelli della stazione di, sono intervenuti in via del Sole in seguito alla segnalazione dida. I proiettili, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati esplosila vetrata di una. Sul posto sono stati rinvenuti due bossoli, ma fortunatamente non si registrano feriti. Gli investigatori stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alla matrice dell’episodio. Al momento, tutte le piste restano aperte, incluse quelle che conducono a un possibile avvertimento di natura intimidatoria. La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici da parte dei militari, che stanno esaminando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nelle vicinanze per individuare movimenti sospetti o dettagli utili a identificare i responsabili.