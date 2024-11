Manovra Biondo UilNulla per emergenza salari e sicurezza lavoro

Unlimitednews.it - Manovra, Biondo (Uil)”Nulla per emergenza salari e sicurezza lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 29 novembre scenderemo in piazza e lo faremo su base regionale, anche qui in Sicilia, a Palermo, per manifestare nei confronti di una legge di bilancio che intanto non valorizza una questione importante sul tema del: l’ale. E poi c’è il tema dellae salute sui luoghi diche questanon affronta: ci sono più di tre morti al giorno e circa 500 mila denunce di infortuni”. Lo ha detto all’Italpress il segretario confederale nazionale Uil, Santo, a margine del consiglio confederale regionale della Uil Sicilia, a Palermo, tornando sui motivi della bocciatura da parte del sindacato della legge di bilancio, contro la quale scenderanno in piazza il 29 novembre in tutta Italia. (ITALPRESS).col3/gslUnlimited News - Notizie dal mondo