Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: OL in gestione, gara complicata per le giallorosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Ottimo sviluppo dellain ampiezza, da sinistra verso destra. Haavi sfonda sulla sinistra ma esita con il tiro. Riprenderà Endler dal fondo.64? Minami regge l’urto sull’inserimento centrale di Horan, dopo il cross da destra di Diani. Rimessa dal fondo per Ceasar.62?in assoluto controllo, lafatica.59? Altro cartellino giallo in casa OL, si tratta di Svava, rea di aver strattonato Glionna.56? Anticipo di Linari che si allunga e allontana la sfera su cross da destra di Dumornay, prima dell’incombere di Chawinga sul primo palo. Ammonita Egurrola per fallo commesso su Giugliano in transizione positiva.54? Notizia pessima per le ragazze di Spugna, ora diventa difficile reggere mentalmente il passivo.51? TRIS, Gilles fa 0-3.