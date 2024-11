Ilgiorno.it - Ladro di biciclette tradito dalle telecamere. Denunciato dall’Arma, ma la due ruote è svanita

I carabinieri hannoun quarantenne, pregiudicato, ritenuto responsabile del furto di una bicicletta. A fine ottobre una donna haai carabinieri che il giorno precedente si era recata al lavoro in bicicletta e che l’aveva parcheggiata senza chiuderla con catena e lucchetto. Quando era tornata a riprenderla, non l’aveva più trovata e così si era presentata in caserma per denunciare il furto. I militari hanno esaminato le immagini delledi sorveglianza pubbliche e private presenti nel luogo dove la bici era stata lasciata, vedendo il momento in cui era avvenuto il furto. Ben visibile nel video ilche si era impossessato della due. L’uomo, conosciuto dai militari perché pregiudicato, è stato. Della bicicletta però al momento nessuna traccia.