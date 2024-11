Amica.it - La figura religiosa di riferimento dei Windsor - l'arcivescovo di Canterbury - si è dimesso per uno scandalo. Leggi su Amica.it

A meno che non viviate nel Regno Unito, probabilmente il nome di Justin Welby non vi dirà granché. Possiamo scommettere, però, che guardando le foto qui sotto, una lampadina vi si accenderà in testa. Perché il sopracitato reverendo, è stato, fino al 12 novembre, l’di, vale a dire la massima autorità spirituale della chiesa anglicana. L’equivalente, per intenderci, di Papa Francesco. Le sue dimissioni, annunciate poche ore fa, hanno sono la diretta conseguenza di un grande, emerso nei giorni scorsi, che coinvolge i vertici della chiesa anglicana. Chiesa di cui, re Carlo, in quanto sovrano è il governatore supremo, ricordiamolo.Pare, infatti, che Justin Welby – questa l’accusa – abbia coperto le molestie e le violenze sistematiche nei confronti di minorenni imputate a un potente avvocato, John Smyth, scomparso nel 2018 a 75 anni.