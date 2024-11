Nerdpool.it - La continuazione di iCarly è stata annunciata da Miranda Cosgrove dopo la cancellazione da parte di Paramount+.

A più di un anno dalladel revival dadi, la star e produttrice esecutiva di, fa un cenno alladella serie. Paramount ha confermato che non avrebbe proseguito con la quarta stagione dinell’ottobre del 2023, anche se lo streamer aveva lodato il revival e citato il fatto che la coppia preferita dai fan, Carly Shay () e Freddie Benson (Nathan Cress), si era finalmente riunita. Da allora, tuttavia, laha lasciato intendere che la popolare serie young adult potrebbe non essere finita per sempre.Secondo quanto riportato da Deadline, nel corso di una recente apparizione a The Talk,ha dichiarato che ladiè in lavorazione. Sebbene l’attrice non abbia potuto fornire dettagli, ha lasciato intendere che il progetto riporterà i personaggi preferiti dai fan e risolverà il cliffhanger con cui si è concluso il revival:Non posso ancora confermare nulla al 100%, ma credo che i fan della serie saranno molto eccitati perché abbiamo qualcosa in cantiere.