Forlì, le recriminazioni non finiscono più . Nel mirino gli errori arbitrali e non solo

Ilnon ha santi in paradiso. Questa è l’amara e cruda verità. Sì, perché delle due l’una: o il club di viale Roma è per qualche motivo addirittura malvisto nel Palazzo, oppure non conta comunque granché rivestendo quindi un ruolo periferico e marginale rispetto a chi detiene le leve del calcio. Non serve troppo, infatti, per capire che sul piano del peso politico ilè virtualmente in fondo alla classifica e non in alta graduatoria com’è sul campo. Se c’era ancora qualche dubbio, è definitivamente sparito sabato nella notte del ‘Benelli’, in occasione di un derby d’alta quota, quello perso 2-0 col Ravenna, marchiato da decisioniancora una volta ostili ai biancorossi, che hanno suscitato un vespaio di polemiche. Nell’occhio del ciclone è finito stavolta il fischietto Giovanni Matteo di Sala Consilina, ‘reo’ di aver danneggiato ildue volte: dapprima per aver annullato, contravvenendo clamorosamente a quanto recita il regolamento, un gol di Lilli (rimesso in gioco dagli avversari), che avrebbe potuto ravvivare il finale della partita; poi negando un calcio di rigore plateale per un fallo ai danni di Farinelli.