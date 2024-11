Folgorato dal phon 23enne muore in bagno mentre si asciuga i capelli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una tragica fatalità si è verificata ad Airole, in provincia di Imperia, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita per una scarica elettricastava usando un. Il giovane è statoe, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ventimiglia, che hanno avviato un’indagine per verificare se la causa dell’incidente sia stata un malfunzionamento dell’apparecchio, un errore nell’utilizzo delo un possibile problema all’impianto elettrico.Giorgia non ce l’ha fatta, è morta a soli 15 anni. Il dramma dopo una giornata a scuolaRagazzo di 23 anniusa ilQuesto tragico episodio richiama l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato nell’uso quotidiano degli elettrodomestici come l’, che può diventare pericoloso se non si rispettano le norme di sicurezza.