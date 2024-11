Lanazione.it - È pieno il Sacco di Burri . Oltre 5.300 visitatori nei 4 giorni in Cattedrale

Leggi su Lanazione.it

Più di 5mila 300 persone in quattrohanno varcato la soglia dellaper ammirare il Grandedi. La Fondazione e la Diocesi parlano di "un successo che ha superato ogni aspettativa" che ha caratterizzato i quattro, dal 7 al 10 novembre, di celebrazione degli 800 anni dell’impressione delle Stimmate di San Francesco, un progetto nato dalla sinergia Diocesi - Fondazionecon un programma di eventi che ha visto arte, musica e spiritualità unite in un unico progetto. L’enormedi Alberto, realizzato nel 1969 come fondale scenografico del primo atto del dramma di Ignazio Silone, "L’avventura di un povero cristiano", esposto nella Basilica, ha richiamato un flusso continuo di. Sotto gli occhi dei volontari de "Le Rose di Gerico", che hanno vigilato in Duomo (anche per ovvi motivi di sicurezza dato il valore dell’opera), sono sfilate migliaia di persone - esattamente 5 mila 336 in quattro- tra cui molti giovani.