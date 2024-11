Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Der Poel debutta nella mezza maratona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 novembre 2024 - Le sue doti in bicicletta, sia su strada sia nel fango del ciclocross, sono note da tempo: la sorpresa arriva dal podismo, che vede Mathieu Van Derre in unacon l'ottimo tempo di 1 ora e 22'. I dettagli Ad aiutare l'olandese sarà stata propria la nuova silhouette esibita da dopo l'estate, la stessa che secondo molti gli ha invece fatto perdere potenza e watt sui pedali. Il diretto interessato, nonostante un finale di stagione in calando, ha sempre rispedito al mittente le accuse, ma fatto sta che strada facendo del Van Derdella primavera è rimasto poco. La ricettapausa per il corridore dell'Alpecin-Deceuninck è riposare, sì, ma anche praticare sport: non esattamente una novità, per chi di fatto nasce ciclocrossista. A cambiare stavolta è lo sport, con i primi 21,2 km corsi in carriera in gara a un'ottima media di 3'52'' a km: la performance è stata resa pubblica dal profilo Strava dell'amico Freddy Ovett, che ha registrato l'attività dei due avvenuta a Javea, in Spagna.