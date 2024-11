Calcio Spalletti | Donnarumma e Barella in campo contro il Belgio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 nov. (askanews) – L’Italia di Lucianotorna indomani a Bruxelles nella sfida di Nations League che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Re Baldovino. Azzurri che avranno a disposizione il primo match point per la qualificazione ai quarti di Nations League. Il primo pensiero è per la cerimonia di commemorazione per le vittime dell’Heysel: “Il 29 maggio dell’85 deve rimanere nella memoria di tutti, la dobbiamo portare con noi, lo dobbiamo alle famiglie per far sì che non succedano più cose del genere. Nela volte ci sono momenti così tristi, non devono più succedere e dobbiamo farlo capire a tutti quelli che saranno allo stadio, un luogo per divertirsi e incontrare altre persone”. Si entra nel vivo della sfida.plaude a: “A noi serve un calciatore che sappia legare il centrocon le ripartenze della squadra, che sappia scambiare posizioni e che abbia attitudini offensive.