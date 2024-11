Quifinanza.it - Bonus Maroni per chi ritarda la pensione in Manovra, quando conviene chiederlo

Leggi su Quifinanza.it

Il Governo sta cercando di alleggerire il peso che il sistema previdenziale avrà sulle casse dello Stato nei prossimi anni. Per questo sta tentando di disincentivare laanticipata anche tramite il. Questa misura, rifinanziata nella2025, permette a chi ha diritto di andare incon Quota 103 di richiedere che la propria parte di contributi previdenziali venga versata direttamente in busta paga.Un’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha però rivelato che i vantaggi di questa norma sono soltanto momentanei e che sul lungo periodo il contribuente vedrà calare il valore della propria. Tutti i casi in cuirichiedere il.IlinSono pochi i provvedimenti sulla previdenza sociale che il Governo ha inserito in