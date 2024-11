Zonawrestling.net - Bloodsport: Annunciato il debutto di Karmen Petrovic

, in questo momento, può tranquillamente essere definita la vera Forbidden Door del wrestling moderno. All’evento organizzato da Josh Barnett prendono parte ormai wrestler provenienti da qualsiasi federazione: TNA, WWE, NJPW e AEW, tutte quante saranno rappresentate aXII il prossimo 24 novembre. E oltre ai nomi già annunciati, come MVP, Charlie Dempsey, Josh Alexander e Masha Slamovich, un’altra atleta proveniente da NXT è pronta a fare il suoperComedallo stesso Barnett su X, il prossimo nome della WWE a salire sul ring senza corde sarà. La wrestler canadese, ma di origine bosniaca, farà il suosfidando Sumie Sakai, veterana del wrestling giapponese con una lunghissima storia in Ring of Honor, dove è stata la primissima campionessa del titolo Women of Honor.