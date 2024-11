Ilveggente.it - Berrettini, sorpresa riuscita: clamoroso colpo di scena

Leggi su Ilveggente.it

Ribaltone inaspettato per Matteo: chi lo avrebbe mai detto?Gli appuntamenti ufficiali del Tour saranno anche finiti, ma per Matteonon è ancora tempo di godersi il meritato riposo. L’ex numero 6 del mondo non ne ha ancora la certezza, ma è assai probabile che, da qui a breve, dovrà scendere in campo a Malaga, con indosso la maglia azzurra, per provare a conquistare la seconda Coppa Davis di fila.di(LaPresse) – Ilveggente.itNon è tra i pre-convocati – il coach, Filippo Volandri, ha scelto chi chiamare sulla base del ranking – ma quella lista, come evidenziato dal capitano, non è vincolante. Essendo il romano un formidabile uomo squadra, oltre che un ottimo tennista, è dunque altamente improbabile che venga lasciato in panchina e che gli si neghi di dare il proprio contributo alla causa.