Panorama.it - ATP Finals, Alcaraz salvo. E Sinner sfida Spalletti in tv

Carlosè risorto allontanando lo spettro di un'eliminazione precoce che avrebbe rovinato i piani di molti alle ATP: sicuramente i suoi e in parte quella del pubblico che non attende altro che lacon Jannikovunque sia posizionata. Lo spagnolo che stava male e che ha giocato con un vistoso cerotto sul naso per favorire la respirazione, ha battuto in due set il bombardiere Rublev. Contro Zverev nell'ultima giornata sarà un vero e proprio dentro o fuori con in palio la semifinale.A proposito di Jannik, lamania ha ormai contagiato tutti e il terzo turno dellepresenterà l'occasione per un inedito. Il match tra il numero uno del tennis mondiale e il russo Medvedev è programmato in contemporaneo con quello tra la nazionale die il Belgio di Lukaku: entrambi in prima serata ed entrambi in chiaro su reti Rai (anche su Sky che è detentrice dei diritti integrali della ATP).