Gaeta.it - Arresto a Fondi: giovane accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della ex compagna

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato di Latina ha recentemente effettuato un, in seguito a una serie diai danni di una donna. Questo intervento rappresenta partecostante attività delle forze dell’ordine per proteggere le vittime di violenza, soprattutto le donne in situazioni vulnerabili. L’azione è stata intrapresa dopo la denunciavittima presso il Commissariato di Terracina, che ha portato a importanti scoperte riguardanti le dinamiche violenterelazione tra la donna e il suo ex compagno.La denunciavittima e le indaginiL’episodio ha avuto inizio sabato, quando la donna si è presentata agli uffici del Commissariato di Terracina per raccontare il suo dramma. Ha descritto un contesto die violenze che aveva subito dal, originario die padre del loro figlio minore.