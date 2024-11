Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande lancia il trend liquid look, con il suo abito Versace, alla premiere di Wicked in Messico

ha fatto il suo ingresso scintillantedia Città del, accompagnata dsua collega di set Cynthia Erivo. La cantante e attrice ha catturato l’attenzione sul red carpet indossando unfirmato Atelierche sembra incarnare perfettamente la tendenza “” per il suo tocco setoso e luminoso.incanta al debutto di “” incon unAteliermozzafiatoha scelto unsenza spalline realizzato su misura da Atelier, caratterizzato da un corpetto strutturato e una scollatura profonda, che si trasformava in una gonna voluminosa e arricciata. Il tessuto iridescente rifletteva la luce in un modo che conferiva un effetto quasi etereo, donandole un’aura angelica. La cantante di Eternal Sunshine ha completato il suocon una collana di diamanti e anelli scintillanti, arricchendo l’insieme con un tocco di eleganza e raffinatezza.