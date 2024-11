Superguidatv.it - Appuntamento a Natale, la recensione (no spoiler) della commedia romantica

Leggi su Superguidatv.it

Alla vigilia di, caratterizzata da una bufera di neve, Layla resta bloccata per qualche ora in aeroporto in seguito al ritardo del suo volo. Ha così modo di conoscere James, un uomo d’affari anch’esso in attesa che sia dato il via libera: sembra un potenziale colpo di fulmine, ma lei è già fidanzata con Tanner e la storia si chiude lì, almeno per il momento. James infatti tenta il tutto e per tutto e chiede a Layla di rincontrarsi l’anno successivo al concertopopolare band Pentatonix, che si terrà esattamente a 365 giorni da quel momento.Lei accetta pur non dandogli altre speranze, ma il destino ha in serbo delle sorprese. Ininfatti passano i mesi e la protagonista scopre il tradimento da parte del suo compagno, proprio durante il periodo che precede le festività.