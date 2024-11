Anm | Musk si intromettegoverno tollera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.35 "Un magnate americano, che parla di affari interni allo stato sovrano italiano, si intromette nelle questioni italiane dando giudizi immotivati e ingenerosi senza che nessuno al Governo pensi di rispondere che questi sono affari dell'Italia su cui non ha titolo a intervenire". Così il presidente dell' Anm, Santalucia. "Si difendono tanto i confini in tema d'immigrazione clandestina e si richiama al dovere supremo di difenderli, ma anche questi sono confini.Confini ideali, che non possono essere violati".