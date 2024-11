Ilrestodelcarlino.it - Addio alle ricette mediche cartacee: "Così migliora il monitoraggio, ma per gli anziani è un problema"

Dal 2025 tutte lesaranno solo in formato digitale. Non solo quelle "rosse" targate Servizio sanitario nazionale, ma anche quelle "bianche" per i farmaci che i cittadini si pagano da soli. La novità è contenuta nella manovra di bilancio ed entrerà in vigore appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Con tale misura la ricetta medica dematerializzata entra definitivamente a regime. Questo però potrebbe comportare alcuni disagi soprattutto per la fascia anziana della popolazione. Medici e farmacisti poi potrebbero fare i conti con i malfunzionamenti tecnici. La novità non potrà non avere conseguenze per le persone di una certa età: non sono molti gli over 65 in grado di scaricare digitalmente leche dal prossimo anno saranno solo in formato digitale. Ma è vero anche che nessuno vieterà a medici e cittadini di continuare a stampare le, quando richiesto.