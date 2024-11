Ilfoglio.it - A2A modello Draghi: infrastrutture energetiche e competitività

Nonostante il calo dei ricavi dovuto principalmente alla riduzione del prezzo dell’energia, il gruppo A2A ha realizzato un utile netto pari a 713 milioni di euro nei primi nove mesi di quest’anno in crescita del 68 per cento insieme con un aumento del margine operativo e degli investimenti. Una buona performance, dunque, che consente al gruppo guidato da Renato Mazzoncini di alzare le stime per il 2024 e di aggiornare il piano strategico per i prossimi dieci anni prevedendo un utile netto ordinario al 2035 superiore a 1 miliardo e un ebitda pari a 3,3 miliardi. Sono stati, inoltre, confermati 22 miliardi di investimenti nello stesso periodo di cui 6 miliardi per l’economia circolare e 16 miliardi per la transizione energetica. Mazzoncini ha spiegato di guardare al 2035 con una strategia che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del paese.