Oasport.it - Volley femminile, Roma si risolleva in Coppa: vince anche a Bucarest, ottavi di finale conquistati

Arrivano dall’Europa le soddisfazioni per la Smi, penultima in classifica in campionato ma già aglididi Challenge Cup grazie al doppio successo sul Rapid. Bastavano due set alle capitoline per centrare l’accesso al turno successivo ma la squadrana non ha avuto problemi ad imporsi ancora 3-0 sulle rumene e dunque avanza ulteriormente nella competizione internazionale.Cuccarini in avvio schiera Mirkovic in regia, Orvosova opposta, le centrali Schoelzel e Ciarrocchi e in banda Provaroni e Rotar con Zannoni e Cicola liberi.mette subito le cose in chiaro nel primo parziale scattando avanti 8-2. le padrone di casa abbozzano un tentativo di rimonta maritrova il cambio palla sul \16-13, mantiene le distanze fino al 21-18 e poi piazza un break di 4-1 per conquistare il primo set (25-19).