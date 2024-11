Panorama.it - “Voglio il passaporto russo!”: il caso del giornalista Andrea Lucidi fa tremare Bruxelles

, corrispondente di guerra italiano, ha scelto di chiedere asilo politico in Russia: “Ho chiesto la cittadinanza a Putin per sfuggire alle sanzioni europee”. Questa notizia, che ha rapidamente fatto il giro delle testate russe, sta scuotendo il mondo dell’informazione europea. Collaboratore dell’agenzia International Reporters,ha deciso di formalizzare la richiesta di cittadinanza russa per proteggersi dalle minacce di sanzioni imposte dall’Unione Europea, che limiterebbero la sua libertà di movimento e compromettere il suo lavoro giornalistico.Il reporter, che vive nella Repubblica Popolare di Lugansk dal 2022, nel giustificare la sua decisione, ha sottolineato che senza unrischierebbe di essere bersaglio di restrizioni, diventando vulnerabile a ulteriori misure punitive.