Gaeta.it - Valtteri Bottas sorprende: ironman completato durante la pausa dalle gare di Formula 1

Facebook WhatsAppTwitter, il pilota finlandese attualmente in forze al team Sauber, ha scelto di sfruttare il periodo didelledi1 per dedicarsi a una prova di resistenza notevole: l’Iron Man. Questa sfida richiede una preparazione fisica eccellente e viene solitamente affrontata da atleti di triathlon.ha documentato l’intera esperienza sui suoi canali social, rivelando il tempo impiegato e il numero di calorie bruciate, offrendo così uno spaccato della sua dedizione sportiva.La prova di resistenza dell’iron manL’Iron Man è una competizione che prevede tre distanze: una nuotata di 3,8 chilometri, un percorso in bicicletta di 180 chilometri e una maratona di 42,195 chilometri.ha scelto di affrontare questa sfida in un solo giorno, mettendo alla prova non solo la propria resistenza fisica, ma anche la determinazione mentale.