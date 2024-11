Lanazione.it - Un bicchiere di Prezioso. Il progetto sociale cresce

Il debutto è stato vincente e le prospettive sono altrettanto ambiziose. La prima vendemmia è stata già un grosso successo. Il vino ““ nato e prodotto nella tenuta all’interno della casa di cura per pazienti psichiatrici gestita dalla Fondazione Cardinal Maffi sulla collina dell’Olmarello, tra i Comuni di Castelnuovo Magra e Luni, ha ottenuto l’inserimento nella guida specializzata di “Top Vino Slow”. Quello che avrebbe dovuto essere soltanto un esperimentoper consentire ai Fratelli Preziosi di progredire nel loro percorso di vita autonoma si è trasformato in una piccola azienda erà ancora grazie alla volontà di Andrea Marcesini produttor e titolare della Felce insieme al figlio Francesco. Infatti è in programma di allargare il vigneto con l’utilizzo di nuovi 8 mila metri che consentiranno di raddoppiare l’attuale produzione portandola a oltre 2 mila bottiglie di Vermentino bianco.