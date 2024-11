Lapresse.it - Ucraina, CRI consegna 56 case a Zhytomyr: un nuovo capitolo di speranza

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

La Croce Rossa Italiana ha donato alla popolazione di, in, 56tte prefabbricate,te lunedì durante una piccola cerimonia in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace e di quanti ogni giorno sono in prima linea per gettare le basi di un domani libero dai conflitti. “In questo che era un terreno oggi sorgono 56tte. Sonotte costruite dalla Croce Rossa italiana grazie alla generosità di chi ha voluto contribuire e fanno parte dell’impegno che la nostra associazione ha messo ininsieme a tante altre iniziative a sostegno della popolazione“, ha spiegato Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.