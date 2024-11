Ilnapolista.it - Tyson: «Non sono gentile e non sono una brava persona. Non riesco a trovare pace»

“Non c’è niente diin me. Nonunaunaperbene nel senso che cerco di fare la cosa giusta, ma nonuna”. Mikeci tiene. Ed è meglio non farlo incazzare. Il suo brand da “uomo più cattivo del pianeta” sta trainando il match epocale contro lo youtuber Jake Paul, che sarà trasmesso da Netflix. Una baracconata. Però Oliver Brown che l’ha intervistato per il Telegraph dice che “l’espressione accigliata selvaggia sul suo viso indica che il sentimento è genuino”.“Non rendo felici le persone senza motivo.semplicemente quello che. Non sto cercando di fare amicizia, è fondamentalmente quello che sto dicendo. Non voglio fare amicizia con te, non mi interessa se non mi metti sulla tua barca o sul tuo yacht, non me ne frega un cazzo.