Gaeta.it - Tragico epilogo per un escursionista disperso in Valle Maira: ritrovato il corpo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’escursione nella natura può trasformarsi in un’esperienza drammatica e fatale, come è accaduto a un uomonella zona di San Michele di Prazzo, in, Cuneo. Le ricerche, che sono iniziate domenica 10 novembre, si sono concluse tragicamente. Ildell’è stato recuperato in serata, gettando un’ombra sulla comunità e sollevando interrogativi sulla sicurezza delle escursioni solitarie.Il racconto delle ultime ore dell’L’, che abitava in Borgata Castelli, era partito in mattinata per una camminata in solitaria, un’attività comune per molti che amano scoprire le bellezze della. La sua assenza, però, è diventata motivo di preoccupazione quando il pomeriggio avanzava senza il suo rientro. Intorno alle 16, il fratello ha contattato le autorità per segnalare la situazione, avviando una serie di operazioni di ricerca e soccorso.