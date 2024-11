Tiago Fernandes l’ex allenatore di Leao | Tra i migliori cinque giocatori al mondo

Leggi su Sportface.it

, exdi Rafaelai tempi dello Sporting Club de Portugal, ai microfoni di Sportitalia ha parlato dell’attaccante del Milan: “Con lui ho lavorato sull’intensità, sulle transizioni difensive dove a volte non trovava il tempismo corretto. La sua qualità e la sua potenza erano le stesse, sono uniche al. La velocità e le accelerazioni sono incredibili. Il suo vero valore? E’ tra ialad oggi. Gli servono le giuste sensazioni e la giusta atmosfera, al Milan e a San Siro. Se sente la fiducia da parte dell’e la gente al suo fianco, quest’anno o l’anno prossime potrebbe diventare migliore anche di Vinicius e Mbappé. Critiche? La gente le fa perché non vede come si allena, cosa fa durante la settimana. E’ un ottimo professionista.