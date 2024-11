Lanazione.it - Strappato via il lenzuolo della protesta

Ha resistito poco più di due anni quelappeso, simbolodi Via Salicchi e non solo. Poi qualcuno, la notte scorsa, lo havia. Forse una ragazzata oppure, sono portati a credere i comitati cittadini, perchè infastidito da quella maxi scritta “Menesini-Baccelli Pinocchio“. “A meno che non si sia risentito Pinocchio stesso – scherza Piero Andreucci di “Sto sul Serchio“ – non è difficile pensare che quello striscione cominciasse a pesare a qualcuno, che guarda caso ha lasciato appesi al muro di via Salicchi gli altri cartelli. Il nostro intento era quello di toglierlo non appena inaugurato il nuovo ponte. A questo punto, invece, ne metteremo un altro“. Il messaggio da lanciare sul nuovo striscione che sostituirà “Menesini Baccelli Pinocchio“ è in corso di studio.