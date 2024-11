Ilgiorno.it - San Giosafat: martire e simbolo di unione cristiana

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

San: il pontefice del dialogo e del martirio Il 12 novembre la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San, un santo che ha giocato un ruolo cruciale nel tentativo di promuovere l'tra le Chiese cristiane dell'Est e dell'Ovest. Nato nel 1580 in Volinia (oggi parte dell'Ucraina), Sanè diventato noto per il suo fervente impegno nel riconciliare le differenze tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa. La vita e il martirio di SanSan, al secolo Ivan Kuncevic, entrò nel monastero basiliano di Vilnius e fu ordinato sacerdote nel 1609. Divenne arcimandrita del monastero e successivamente, nel 1617, fu nominato arcivescovo di Polotsk. In questo ruolo, si dedicò con passione alla causa dell'ecclesiastica, promuovendo la fede cattolica e lavorando per la riforma del clero e dei monasteri secondo la tradizione cattolica.