Lanazione.it - Rossi (Lega): “Otto defibrillatori per le farmacie comunali di Arezzo”

, 12 novembre 2024 – Il Capogruppo consiliare e Segretario diFedericoha portato avanti questa iniziativa in accordo con il Dott Ennio Duranti (presidente di AFM) e, a breve, lesaranno cardioprotette. Al momento dell’installazione deisarà previsto un simbolico taglio del nastro alla presenza dei vertici dell’azienda municipalizzata e dei rappresentanti del Comune di. "Esprimo grande soddisfazione per aver proposto e realizzato concretamente questo importante progetto per il territorio aretino, infatti, grazie all'iniziativa delladi, tutte leavranno in dotazione il defibrillatore. Questi dispositivi saranno installati nelledi Campo di Marte, Trionfo, Gi, Fiorentina, San Giuliano, Mecenate, San Leo e Ceciliano, rimanendo sempre a disposizione dei farmacisti opportunamente formati e di tutti i cittadini abilitati, per un costo totale di circa 11 mila euro suddiviso in parti uguali tra Amministrazione comunale e A.