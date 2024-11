Rinnovo Bisseck ad un passo | agenti a Milano Le cifre

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nonostante l’incostanza nelle prestazioni, alternate tra disattenzioni difensiva e giocate da gran giocatore, Yannè sempre più certo di avere il supporto della società nerazzurra. Infatti, l’Inter è a chiudere il suoin chiusuraIl primo anno doveva servirgli per ambientarsi, ma ha sorpreso facendosi trovare pronto e contribuendo alla vittoria dello Scudetto della seconda stella (anche con un importante gol nella vittoria contro il Bologna): Yann Aurel Ludgersi è guadagnato, con talento e con il duro lavoro, un posto tra le fila di Simone Inzaghi.Non a caso, il tecnico piacentino sta utilizzando spesso il giovane tedesco come pedina titolare: sette presenza in campionato e quattro in Champions League. Infatti, lo stessoè stato uno dei migliori in campo nella delicatissima e sofferta vittoria contro l’Arsenal.