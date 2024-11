Quotidiano.net - Primo fucile antidrone, così il micidiale shotgun M4 può cambiare le sorti del conflitto in Ucraina

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – Nel doppio volto del fronte ucraino si muore in trincea e si muore nella guerra sempre più tecnologica, caratterizzata dai razzi intelligenti e dai micidiali piccoli droni che piombano come falchi su uomini e mezzi. E proprio per arginare gli attacchi dal cielo nasce in Italia il, un'arma leggera destinata a diventare protagonista nei teatri bellici in corso d'opera e futuri. Si chiama M4 AI Drone guardian, ed è realizzato dalla Benelli armi di Pesaro (Gruppo Beretta Holding) leader nella produzione di fucili da caccia ma in grado di fornire anche armi di ultima generazione destinate agli eserciti e alle forze dell'ordine. Oggi la Benelli esporta in 90 Paesi al mondo. L'ha già preso contatti con la Benelli per avere una fornitura di quest'arma perché soprattutto nell'offensiva russa nel Donbass, è sempre più frequente l'utilizzo in battaglia di droni FPV (First Person View) destinati a colpire le truppe di fanteria sul terreno.