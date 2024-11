.com - Presentata Milano21 Follow Your Passion, sapore olimpico e corsa verso il record

(Adnkronos) – Milano corre, sempre. Correre, è noto, è caratteristica imprescindibile e inconfondibile di chi è nato o comunque abita sotto la Madonnina. Domenica 24 novembre, però, sarà tutto di: si correrà sì, ma lo si farà con il sorriso sulle labbra, lontano da stress e impegni lavorativi. Sarà infatti il giorno della, uno degli eventi running più importanti d’Italia e ormai una bellissima consuetudine dell’autunno. Come ormai tradizione,proporrà due distanze: 21,097 km (mezza maratona), omologata e certificata Fidal, e 10 km (anche non competitiva). Ancora una volta MG Sport, ideatore e organizzatore dell’evento con il brand, ribadisce il suo intento: offrire ai runner di tutti i livelli l’opportunità di ‘seguire la propriae’. Inserire la 10 km in formula non competitiva apre le porte dianche a chi ama correre senza un obiettivo agonistico o vuole godersi per una mattina la città camminando.