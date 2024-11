Spazionapoli.it - Polemiche Inter-Napoli, Marotta risponde a Conte: il messaggio è netto

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Dopo le parole di Antonio, Beppeha voluto dire la sua sul rigore concesso ai nerazzurri durantedi domenica scorsa.La partitaè terminata ormai da due giorni, ma leper il rigore concesso da Mariani ai nerazzurri non si placano. Le parole di Antonionel post gara, di fatto, hanno scatenato un vero e proprio vespaio di critiche.Il tecnico pugliese, infatti, è stato sia elogiato che criticato per il suo attacco al modus operandi del VAR. Proprio in risposta alle parole di Antonio, dunque, sono arrivate delle dichiarazioni di Beppe: “Parole di? Avrà avuto il suo obiettivo, era rigore”Il presidente dell’, a margine del premio Liendholm, ha infatti parlato così all’inviato di ‘Fc1908’: “Le parole didopo? Con la tecnologia si migliora la situazione, perché gli errori diminuiscono.