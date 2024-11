Sport.quotidiano.net - Pesca, argento tricolore per Bper Ferrara. E Flaviano Martini è campione nazionale

Il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi della Fipsas ha chiuso le ostilità sul campo di gara del Circondariale e più precisamente alla Vallette, l’organizzazione è stata curata dallae il giudice di fara assegnato dalla Federazione è stato Maurizio Bellini. Vista la stagione agonistica ormai alle battute finali, non era alta l’aspettativa dei concorrenti in gara che quindi si attendevano una scarsa pescosità, ma il campo di gara di Ostellato ha invece regalato ancora una volta una pescosità importante per la gioia di tutti i concorrenti in gara. La gara a squadre ha consegnato lo scudettoalla Banca Allianz con 8 penalità, ottimo il secondo posto e quindi l’alla formazione delladi, che con la squadra composta da, Cristian Corradi, Lucio Mazzini e Antonio Servidei ha ottenuto 8,5 penalità.