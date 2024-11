Ilrestodelcarlino.it - Per vendetta manda video hard alla preside

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 12 novembre 2024 – Quattro anni. E’ la condanna chiesta dal vice pubblico ministero onorario, Simona Bagnaresi, per un 30enne siciliano che si trova a processo, davanti al giudice monocratico di Rimini, per un caso di revenge porn ai danni di una ragazza di 10 anni più piccola di lui che all’epoca dei fatti (parliamo del 2020) aveva appena 16 anni. Nel settembre di quell’anno, i due si erano conosciuti e tra loro era subito scoccato il colpo di fulmine. L’adolescente, affascinata da quell’uomo più maturo, aveva iniziato una frequentazione proseguita per diverse settimane. Una storia d’amore che per la 16enne era stata una delle prime esperienze in questo campo, ma che era terminata bruscamente poco dopo, quando la stessa ragazzina aveva deciso di allontanarsi da quell’uomo che aveva giudicato come molto geloso e possessivo.