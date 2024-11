Gaeta.it - Nuove iniziative per migliorare l’accessibilità dei voli per le persone con disabilità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il convegno “Liberi di volare” ha messo in evidenza l’importanza di garantirenel settore del trasporto aereo. La Ministra per le, Alessandra Locatelli, ha sottolineato che consentire a tutti di viaggiare non è solo un diritto, ma un vero e proprio investimento per la società. Si è parlato di innovazioni, inclusione e strategie per rendere l’aviazione più fruibile, a beneficio non solo dei passeggeri ma anche delle compagnie aeree.L’importanza delnel trasporto aereoLa ministra Locatelli ha aperto il convegno evidenziando comerappresenti un argomento cruciale, non solo per i passeggeri con, ma per l’intera comunità. Sottolineando che il mondo è cambiato, ha dichiarato che “tutti si vogliono muovere” e che la gente non desidera più rinchiudersi in casa.